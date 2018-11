Taxi's vanaf februari welkom in Alkmaarse binnenstad

ALKMAAR - Het Alkmaarse college wil vanaf volgend jaar taxi's toestaan in het centrum van de stad, zodat passagiers dichter bij hun eindbestemming kunnen worden afgezet.

Momenteel zijn taxi's alleen tijdens de laad- en lostijden - de zogeheten venstertijden - welkom in het centrum van de stad, schreef nieuwspartner Alkmaar Centraal eerder. Dat betekent dat taxi's van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 11.00 uur en van 17.00 uur tot 19.30 uur passagiers mogen afzetten of oppikken in het centrum.

Dat is veel te beperkt, vindt OPA-raadslid Ruud van Lier. Volgens hem zijn mensen vaak niet in staat om hun dagplanning op deze tijden af te stemmen, als ze al bereid zijn om dat te doen. Hij heeft het college daarom gevraagd of de situatie voor bewoners kan worden verbeterd en op welke wijze gedupeerde passagiers worden gecompenseerd.

Kernwinkelgebied verboden toegang

Met succces, want vanaf 1 februari zijn taxi's weer welkom, meldt de lokale omroep. Toch betekent dat niet dat taxi's volledig vrij spel krijgen: het kernwinkelgebied met daarin de voetgangers blijft verboden toegang, omdat het college vindt dat taxi's het 'winkelklimaat en het toeristenverblijf zullen verstoren'. Daarnaast wil het college niet dat taxi's uitgaanspubliek oppikken op de Mient en de Houttil: de Marktstraat blijft daarvoor de aangewezen plek.

Lees ook: Paaltjesterreur voorbij: gemeente Alkmaar voert kentekenherkenning in om binnenstad autoluw te houden

Tot 2017 stonden er in de Alkmaars binnenstad zogeheten pollers, paaltjes die automobilisten de weg versperren en op commando van vergunninghouders in de grond verdwijnen. Nadat meerdere automobilisten hun auto's op de paaltjes aan gort hadden gereden en een ambulance veel vertraging opliep omdat het paaltje niet wilde zakken, ging de gemeente over kentekenherkenning. Dat leidde weer voor bonnenregen, omdat veel automobilisten niet doorhadden dat het centrum verboden toegang is.

Medische noodsituatie

Van Lier wil dat ook zorgverleners toegang krijgen, omdat zij bij medische noodsituatie geen tijd hebben een ontheffing aan te vragen. "Het aanvragen van een pas duurt zo'n zes weken", aldus Van Lier. "Dat kan niet bij acute zorg. Ik heb signalen ontvangen dat er zorgverleners zijn die hierdoor geen zorg meer verlenen in de Alkmaarse binnenstad."