Foto's tonen 'vroege verzetsdaad' Hannie Schaft

HAARLEM - Een lachende Hannie Schaft, lekker op vakantie tijdens de eerste oorlogsjaren? Dat had Alexander de Bruin nog nooit gezien. De conservator van het Noord-Hollands Archief geloofde zijn ogen niet toen hij dit jaar vijf onbekende foto's ontving waar Hannie Schaft op staat.

Een familielid van Jopie Wassink schonk de foto's aan het Archief. Jopie is de vriendin met wie Hannie Schaft in een van de eerste oorlogsjaren gearmd poseerde voor vaderlandlievende monumenten als het Koningin Emma-monument in Soest. Conservator De Bruin: "Ik ga ervan uit dat je dat kan zien als een vroege verzetsdaad tegen de bezetter."

Vrolijk

Een tijd terug meldde een man dat hij interessante foto's had van Hannie Schaft. De Bruin dacht eerst: dat zullen wel beelden zijn die we al lang kennen. Maar nee, hij wist niet wat hij zag. "Een vrolijke, jonge Hannie Schaft met haar ouders op vakantie. En met die Jopie Wassink op de foto's. Ik ben sindsdien op zoek naar informatie over die foto's, maar zelfs de dochter van Jopie wist niet dat haar moeder bevriend is geweest met Hannie Schaft. Ze kende de foto's, maar wist niet dat het Hannie Schaft was die erop stond."

Lees ook: Hannie Schaftherdenking: "Ik heb een speciale band met haar"

Zeker nu de herdenking van het Meisje met het Rode Haar weer nadert, op 25 november, hoopt De Bruin dat mensen toch met nieuwe informatie kunnen komen over deze foto's.

Wie kent Jopie Wassink?

Het Noord-Hollands Archief zoekt mensen die meer weten over deze vijf foto's of meer kunnen vertellen over Jopie Wassink, de vrouw die op de foto's staat. De Bruin: "We moeten snel zijn met informatie zoeken. Kans wordt steeds kleiner dat iemand hier nog iets over kan vertellen. De eerste maanden hebben we nog geen concrete nieuwe informatie gevonden."

Hannie Schaft woonde in de Van Dordtstraat, Jopie in de Spaarnhovenstraat. Ze hebben niet bij elkaar in de klas gezeten. Jopie Wassink was verpleegster terwijl Hannie rechtenstudente was. Hoe kenden ze elkaar? Ze lijken goede vriendinnen op de foto's, innig gearmd. Jopie Wassink verhuisde naar Alkmaar en overleed in 2004. Blijkbaar heeft ze nooit iets losgelaten over haar vriendschap met de later beroemd geworden verzetsheldin.

Ligstoel

De foto's zijn van historische waarde, meent de Bruin, omdat we Hannie Schaft niet eerder vrolijk en ontspannen op foto's zagen staan. Lekker hangend in een rieten stoeltje terwijl haar vader onderuitgezakt in een ligstoel ligt. "Ik heb het idee dat het vakantiekiekjes zijn. Hannie is daar zo'n twintig jaar, schat ik. We gaan ervan uit dat het foto's uit 1940 of 1941 zijn."