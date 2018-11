Tientallen inzamelingsacties voor "levensreddende" AED's in het Gooi

MUIDEN - In een groot aantal Gooise wijken is een inzamelingsactie gestart voor een defibrillator (AED), waarmee in het geval van een hartstilstand buurtbewoners snel kunnen helpen. "Als er binnen zes minuten wordt gestart met een AED is de kans op overleven 70% hoger."

Edith Volkering uit Muiden is burgerhulpverlener en maakte onlangs nog mee hoe belangrijk het is dat er een AED in de buurt is. "Toevallig werd ik vorige week voor een reanimatie in Hilversum opgeroepen", vertelt ze. "Toen heb ik de AED van mijn werk meegenomen. Dat gaf een fijn gevoel, dat je echt iets kunt betekenen."

Dat was voor Edith de reden om de inzamelingsactie voor De Fluit in Muiden op te zetten. Het idee is dat inwoners zelf het bedrag bij elkaar brengen. In Muiden alleen al zijn vier van dit soort buurtinitiatieven. In het hele Gooi gaat het zelfs om tientallen acties. Op sommige locaties hangt de BuurtAED er al en dat kan het verschil zijn tussen leven en dood.

Gemotiveerd

In Muiden is het alleen nog niet zover, want daar is nog 1.000 euro nodig. Volgens Edith gaat dat lukken, omdat veel buurtbewoners gemotiveerd zijn om te helpen met de actie of wel geld willen doneren. "Er zijn hier in de buurt in het verleden wel mensen overleden aan een hartstilstand en het kan zijn dat de AED had kunnen redden."

Als je wil weten of er in jouw dorp of wijk ook een actie voor een BuurtAED is, kan je hier zoeken.