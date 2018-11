Museum Kranenburgh viert verjaardag: "Het is up en coming"

BERGEN - 25 jaar geleden smeet kunstenares Ans Wortel woedend de deur achter zich dicht van villa Kranenburgh in Bergen, omdat het een museum moest worden. Eerder dit jaar lijmde Kranenburgh deze breuk, door het werk van Wortel te tonen. Vandaag wordt de verjaardag van het museum gevierd met een open dag voor het publiek.

Het museum in Bergen werd opgericht voor de collectie Bergense School uit het begin van de vorige eeuw. Maar het museum biedt de laatste jaren ook hedendaagse kunst aan. "Het leuke van Kranenburgh is dat het up and coming is", zegt Laura Eijpe, hoofd van de afdeling educatie en publiek. En daarmee is veel gezegd. Het museum experimenteert er de laatste jaren lustig op los.

Ans Wortel

Voordat Kranenburgh een museum werd, moest eerst Ans Wortel verhuizen. Zij had meer dan twintig jaar op de leegstaande villa gepast en het huis tot aan de nok gevuld met haar werk. Dit jaar was haar werk er voor het eerst weer terug. Kranenburgh had iets goed te maken. "Ons past alleen maar dankbaarheid dat zij met haar geweldige elan en haar prachtige werk dit huis voor de kunsten altijd levend heeft gehouden," zegt directeur Mariette Dölle.

Ans Wortel was woest toen ze eruit moest, ze vocht en trok uiteindelijk aan het kortste eind. De kunstenares keerde nooit meer terug naar Bergen. "Je kan onze tentoonstlling van afgelopen zomer zien als een poging om het weer goed te maken met Ans. Om haar de eer te geven die ze verdient."

Lastig opgestart

Ondanks dat de inwoners van Bergen stonden te springen om een museum, waren de eerste decennia niet makkelijk. Bijna een tiental museumdirecteuren ging Mariette Dölle al voor. Een van de dieptepunten uit de recente geschiedenis van Kranenburgh was een omvangrijke collectie kunstwerken, die aan de neus van het museum voorbij ging.

De eigenaresse besloot haar werken allemaal te schenken aan het Singer Museum in Laren. Dölle ziet hier juist de voordelen van in. "De timing van de schenking was voor ons misschien niet goed, maar we kunnen het nu mooi met elkaar uitwisselen. Het Singer heeft ons topstuk 'De herfst' van Leo Gestel geleend en het mooie daarvan is dat wij ook weer kunnen terug lenen als wij eens jarig zijn. Zoals nu!"