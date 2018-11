Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











KLM overweegt vertrek uit hoofdkantoor in Amstelveen Foto: Pexels, Joop Hofland

AMSTELVEEN - KLM gaat mogelijk het hoofdkantoor aan de Amsterdamseweg verlaten. De luchtvaartmaatschappij overweegt twee opties, waar de bouw van een nieuw hoofdkantoor in de nabijheid van Schiphol er een van is. Renovatie aan het huidige pand is de andere.

Dat bevestigt de KLM na berichtgeving van RTV Amstelveen. Kees Noomen, fractievoorzitter van de Amstelveense VVD, stelde gisteravond in de raadsvergadering dat zijn 'spionnen' al hadden gemeld dat de KLM Amstelveen de rug gaat toekeren. Hij vroeg zich af hoeveel nieuwe Amstelveense woningen op de KLM-grond kunnen worden gebouwd en dat de gemeente zich in die situatie niet moet "laten afzetten door die Fransen…" Geschiedenis

De KLM vestigde zich in 1971 in Amstelveen. Het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij was daarvoor gevestigd in Den Haag. In 1991 werd het markante gebouw naast de A9 –dat door Rein Fledderus is ontworpen- al grondig gerenoveerd. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003