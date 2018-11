Marcel Keizer nieuwe coach Sporting Portugal

LISSABON - Marcel Keizer vervolgt zijn carrière als voetbaltrainer in Portugal. De oud-trainer van Ajax wordt daar coach van Sporting Portugal. Dit bevestigt zijn huidige club, Al-Jazira uit Abu Dhabi, op de website. Bij Sporting wordt de Noord-Hollander opvolger van José Peseiro, die al na vier maanden ontslagen werd.

’’We danken hem voor alles wat hij heeft gedaan voor onze club en wensen hem veel succes in Lissabon'', aldus de voorzitter van de club, sjeik Mohammed Saif Al Suwaidi. Zelf laat Keizer via de website weten dat het een eer was om de trots van Abu Dhabi te dienen en hij wenst de club alle succes de komende jaren.

Ajax

Aan het begin van het seizoen 2017-2018 werd Keizer aangesteld als coach van Ajax. Met de Amsterdamse club werd hij al in de voorronden van de Champions- en Europa League uitgeschakeld en nadat ook FC Twente in de beker te sterk bleek, werd Keizer al na een half jaar ontslagen.

Ongeslagen

Bij Al-Jazira bleef Keizer in zijn eerste negen wedstrijden ongeslagen en bezette hij met de club de tweede plaats in de Arabische Gulf league. Bij medische staf van Al-Jazira werkte Keizer met drie Portugezen die onlangs terugkeerden naar Sporting. Zij prezen de visie van de oud Ajax-coach. Bij Sporting wordt Keizer coach van onder andere Bas Dost en Luc Castaignos.

De Portugese club heeft de komst van Keizer nog niet bevestigd.