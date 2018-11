Rekenkamer Hilversum zoekt uit of gemeente jeugdhulp goed aanpakt

HILVERSUM - De rekenkamer wil weten of het goed heeft uitgepakt dat de gemeente Hilversum bijna vier jaar geleden de jeugdhulp op zich heeft genomen. De uitkomsten van het onderzoek worden voor komende zomer verwacht.

Dat zegt secretaris Dorien Verloop tegen NH Nieuws.

Het onderzoek is al gestart. De rekenkamer is benieuwd of de jeugdzorg in Hilversum sinds 2015 inderdaad beter en goedkoper is geworden, zoals de bedoeling van het overhevelen van de verantwoordelijkheid was. "Weten jongeren en hun ouders de toegang tot jeugdhulp te vinden, welke budgetten zijn beschikbaar en hoe hoog zijn de uitvoeringskosten?", vraagt de rekenkamer zich af in het persbericht.

Aanbevelingen

Om hierachter te komen gaat de rekenkamer beleidsstukken, klanttevredenheidsonderzoeken en financiële informatie bestuderen. Daarnaast wordt gesproken met clienten - zowel ouders als de jongeren zelf - en artsen, scholen en andere hulpverleners. "De uitkomsten zullen altijd aanbevelingen aan de gemeente zijn", zegt secretaris Dorien Verloop van de rekenkamer, die onafhankelijk is. "De gemeenteraad beslist zelf of ze het overnemen."

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat om zorg voor kinderen met een handicap, gedragsproblemen of een psychische stoornis of jongeren in gezinnen met sociale problemen of een onveilige situatie.