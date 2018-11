UvA gaat professionals omscholen tot leraar exacte vakken

AMSTERDAM - Om het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs aan te pakken gaat de Universiteit van Amsterdam betawetenschappers omscholen tot leraar wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica.

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs groeit en met name voor de bètavakken wordt het steeds moeilijker om geschikte leraren te vinden. Onder het motto ‘Aan de Slag voor de Klas’ gaat de UvA daarom ervaren wetenschappers omscholen.

10 jaar ervaring

Kandidaten moeten een master- of doctoraaldiploma in de bètavakken hebben en minimaal 10 jaar werkervaring in bedrijfsleven of publieke sector. Wie denkt aan een carrièreswitch of naast zijn wetenschappelijke werk een paar dagen voor de klas wil staan kan zich melden.

Jeroen Goedkoop, onderwijsdirecteur van het College of Science: "Het tekort aan bètaleraren is nijpend. Leraren met ervaring uit het bedrijfsleven of de publieke sector kunnen juist een belangrijke bron van inspiratie en kennis zijn voor de leerlingen."

Aan de Slag voor de Klas

Om voor de klas te kunnen staan worden de kandidaten zowel pedagogisch als didactisch bijgeschoold. Het betreft een verkorte opleiding inclusief stage op een middelbare school, waarbij het tempo hoger ligt dan bij de reguliere lerarenopleiding. Wie slaagt krijgt een eerstegraads bevoegdheid en kan aan de slag als leraar wis-, natuur- of scheikunde of informatica.