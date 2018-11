De Koning verwacht geen 'twee vingers in de neus-wedstrijd'

VOLENDAM - Vrijdagavond gaat FC Volendam proberen om voor de zevende keer op rij ongeslagen te blijven. De ploeg van Hans de Koning krijgt MVV Maastricht op bezoek in het Kras Stadion. Ondanks dat Volendam in een goede vorm steekt en MVV van de laatste zeven duels maar een keer won, verwacht De Koning geen makkelijke avond.

"MVV is absoluut een goede ploeg", looft de oefenmeester zijn opponnent. "Ze willen graag vooruit voetballen. Het is zeker geen twee vingers in de neus-wedstrijd, maar dat is geen enkele wedstrijd voor ons. Ik hoop dat we aan het langste eind trekken."

Wat wel zeker is, is dat Gerry Vlak niet meespeelt tegen de Limburgers. Hij heeft vorige week tijdens de wedstrijd van Jong FC Volendam een bovenbeenblessure opgelopen en is er morgen niet bij. "Dat duurt wel eventjes", weet De Koning, die mogelijk ook geen beroep kan doen op Enzo Stroo. De aanvaller is woensdagavond ziek geworden en was donderdag niet aanwezig op de afsluitende training. Vrijdag zal duidelijk worden of Stroo kan aansluiten bij de selectie.

Scherp houden

De selectie van Het Andere Oranje kruipt qua kwaliteit steeds dichter naar elkaar toe. Als nummer een weg valt met bijvoorbeeld een blessure, dan staat er een vervanger op zijn positie klaar. "Je ziet gewoon dat we niet minder worden als we moeten wisselen. Ze komen steeds dichterbij elkaar en daardoor houden ze elkaar scherp", aldus De Koning.

Live

Het duel tussen FC Volendam en MVV Maastricht begint morgenavond om 20.00 uur en is live te beluisteren op de radio bij NH Sport. Edward Dekker doet rechtstreeks verslag vanuit het Kras Stadion. Edwin Keizer is de analist.