Alkmaarder (26) hoort OM boete eisen voor bedreiging anti-zwartepietactivist

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 200 euro geëist tegen een 26-jarige man uit Alkmaar, wegens het sturen van een tweetal racistische dreigberichten aan het adres van Quinsy Gario, initiatiefnemer van de actie 'Zwarte Piet is racisme'.

De man verstuurde zijn berichten in juli 2014, toen Gario geregeld het nieuws haalde. Gario's actie kwam hem op een bombardement van bedreigende, beledigende en discriminerende berichten te staan. De verdachte stuurde via Facebook onder meer de tekst: "Mensen zoals jij zouden afgemaakt moeten worden."

Het OM maakte uit een stapel van achthonderd berichten een selectie van negentien die het ernstigst waren. Dat resulteerde in strafzaken tegen vier personen. De rechtbank veroordeelde de andere drie eerder dit jaar tot geldboetes van 200 euro, nadat het OM bedragen in dezelfde orde van grootte had geëist.

Schaamte

De man uit Alkmaar betuigde donderdag spijt en zei zich voor zijn gedrag te schamen. "Het is een domme keuze geweest. Helaas kan ik er niets meer aan veranderen."

De rechtbank doet uitspraak op 22 november.