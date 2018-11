Purmerender met vuilniszak vol hennep probeert te vluchten

PURMEREND - Een 26-jarige Purmerender probeerde gistermiddag te vluchten voor de politie met een vuilniszak in zijn hand. Dat gebeurde toen de politie een auto waarin hij zat wilde controleren.

Dit zag de 26-jarige niet zitten en hij besloot het op een rennen te zetten in zijn woonplaats. Hij probeerde de politie af te schudden op de Gasinjetstraat, maar werd niet veel later al gepakt. In de vuilniszak bleek opmerkelijk genoeg een grote hoeveel hennep te zitten.

Opgepakt

"De politie wilde woensdagmiddag een auto controleren met twee personen erin op het De Vriesplein en gaf de bestuurder een stopteken. De bestuurder was echter niet van plan om te stoppen," aldus de politie. Of de andere inzittende ook gepakt is blijft onbekend.

De 26-jarige inwoner van Purmerend is opgepakt en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De hennep is in beslag genomen.