Man (32) meldt zich voor zware mishandeling Zaandam, ook vrouw (27) opgepakt

ZAANDAM - Een 32-jarige man heeft zich bij de politie gemeld voor de zware mishandeling van een 52-jarige man aan de Vermiljoenweg in Zaandam. Nadat de man zich had aangegeven, heeft de politie ook de tweede verdachte - een 27-jarige vrouw uit Zaandam - aangehouden.

De 32-jarige Zaandammer meldde zich nadat het programma Opsporing Verzocht beelden van hem had getoond.

Het slachtoffer stond in januari van dit jaar in de portiek van een flat aan de Vermiljoenweg te wachten op een vriend, toen twee mannen en een vrouw naast hem een woordenwisseling kregen met een vrouw in een auto. Hij probeerde de ruzie te sussen, maar haalde daarmee de woede van de twee verdachten op zijn hals.

Eerst reed de vrouw hem bewust aan met een fiets, waarna de mannelijke verdachte de man met een harde klap buiten bewustzijn sloeg. Ze fietsten weg, maar keerden niet veel later terug, mogelijk om te zien of het slachtoffer nog leefde. Toen hij niet reageerde, vertrokken ze weer.

De verdachten zitten vast en worden verhoord. De recherche zet het onderzoek naar de mishandeling voort.