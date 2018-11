Deel dit artikel:













Vijf jaar cel voor man die handgranaat onder auto ex-Ajacied legde Foto: Opsporing Verzocht

AMSTERDAM - (AT5) Virgil L. is door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor het tot ontploffing brengen van een handgranaat onder de auto van voormalig Ajacied Evander Sno. De 31-jarige Amsterdammer deed dit vorig jaar zomer in de Reigersbergenstraat in Amsterdam.

De auto waar de handgranaat vorig jaar juli onder werd gelegd stond op naam van de broer van de voetballer. Toch was Sno zelf het doelwit van de aanslag. De reden zou een langlopende afpersingszaak zijn waarin de ex-Ajacied het slachtoffer was. Lees ook: Politie toont beelden ontploffing handgranaat onder auto in Amsterdam Kort voor middernacht kwam het explosief tot ontploffing. Daarbij raakte de auto zwaar beschadigd, maar ook voertuigen die in de buurt stonden verloren ruiten en liepen schade op. Daarnaast sneuvelden ramen van woningen en werd er zelfs een scherf van de granaat gevonden in het bed van een klein kind uit de straat. Lees ook: Granaatscherven en glas misten slapende baby op het nippertje Het DNA van L. dat op de granaat is aangetroffen was voor de rechtbank genoeg bewijs om hem tot vijf jaar cel te veroordelen. Daarnaast wezen zijn telefoongegevens uit dat hij ten tijde van de aanslag in de buurt van de Reigersbergenstraat was. 💬 Whatsapp ons!

