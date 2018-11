Bijzonder: postpakket Blaricummer telt liefst 251 (!) Franse postzegels

BLARICUM - De postbode stak grijnzend een duim omhoog naar Peter Smit (52) uit Blaricum, voor hij het aan hem geadresseerde pakket vanochtend voor de deur zette. Maar Smit wist niet wat hij zag, toen hij het naar binnen haalde. "De verpakking is zelf bijna een museumstuk, met zo'n 100 euro aan Franse postzegels erop. Ik telde maar liefst 251 antieke zegels."

Antiek zijn de Franse postzegels op het pakket met recht. Smit heeft ontdekt dat er zegels bij zitten die meer dan vijftig jaar oud zijn. Hij speurt het kartonnen pakketje af. "Ik zie een postzegel uit juni 1970, een soort kinderpostzegel met frankeerwaarde plus 30 cent, een zegel uit 1967, een met dieren uit 1973 en zelfs eentje van de Olympische Spelen van 1968 in Mexico..."

Hij verbaast zich er nog over. "Het is ook zoiets vreemds. Je ziet de complete geschiedenis van de Franse postzegel erop. De grap is dat alle zegels, die bijna allemaal zijn gelikt, ook nog eens zijn afgestempeld. Eén zegel is er tijdens de reis waarschijnlijk afgevallen, aangezien je ziet dat daar iets heeft gezeten."

Hoorns van een impala

Smits vrouw had via internet als muurdecoratie hoorns van een impala (zie hieronder) besteld en had haar man gevraagd om thuis te werken, zodat hij het in ontvangst kon nemen. "Onze dochter reageerde verschrikt toen ik het kartonnen omhulsel met de postzegels in onze familie-app deelde. Ze vroeg zich af wat haar moeder in hemelsnaam had besteld."

Hij lacht: "Ik was wel benieuwd wat mijn vrouw voor het pakket had betaald. De hoorns kosten 60 euro, maar alleen de postzegels moeten bij elkaar al zo'n 100 euro waard zijn."

In Nederland kunnen guldenpostzegels niet meer worden gebruikt, maar kennelijk is dat in Frankrijk anders. Wie op het idee is gekomen om het pakket van 150 bij 170 centimeter vol te plakken met postzegels, weet Smit niet. "Het kan een bedrijf zijn, maar de hoorns kunnen ook van een particulier zijn die op zolder nog wat oude zegels vond."

Kartonnen omhulsel inlijsten

Smit deelde zijn verbazing op Twitter en kreeg al snel reacties van anderen. "Laat ik nou postzegels sparen", verzucht er eentje. Een ander stelt voor om het kartonnen omhulsel in te lijsten. Smit: "Het grappige is dat we iets hadden besteld om iets aan de muur te hangen, maar dat de verpakking zelf ook wel bijzonder genoeg daarvoor is."

Wat hij ermee wil doen, weet Smit nog niet. Weggooien in ieder geval niet. "Als er nu echt mensen zijn die deze zegels sparen, dan geef ik ze graag een tweede leven. Verzamelaars kunnen direct de collectie compleet maken."