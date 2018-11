Mishandelaar 6-jarige kleuter Amsterdam nu herkenbaar in beeld

AMSTERDAM - (AT5) Hij kreeg een week de tijd zich te melden, maar deed dat niet. Om die reden wordt de man die een 6-jarig jongetje mishandelde op het Mercatorplein in Amsterdam nu herkenbaar in beeld gebracht.

De mishandeling vond plaats op 7 september rond half vier in de middag. Het 6-jarige slachtoffer is net uit school gehaald door zijn buurvrouw en loopt samen met zijn zus en twee kinderen van de buurvrouw naar een supermarkt aan het Mercatorplein.

Knietje in buik

In zijn enthousiasme rent het jochie de supermarkt binnen, maar botst dan blijkbaar net tegen de verkeerde op. Op de beelden, die getoond worden in het AT5-programma Bureau 020, is de aanvaring met de verdachte te zien. De man pakt het jongetje bij zijn hoofd en heeft hem een knietje in zijn buik. Het volgende moment ligt het jongetje geschrokken op de grond. De man scheldt nog wat na als de buurvrouw hem op zijn gedrag aanspreekt. Daarna loopt hij weg.



"De beslissing om iemand herkenbaar op beeld te tonen, wordt niet zomaar genomen. Het wordt echt gezien als een hele ingrijpende maatregel om achter iemands identiteit te komen", zegt een woordvoerder van de politie tegen AT5.

Signalement

De verdachte is een man van tussen de 24 en 30 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en is rond de 1,80 meter lang. Op de dag van de mishandeling droeg hij een grijze pet, een groene trui met een grote witte afbeelding op zijn borst en een blauwe broek.

Bekijk hier de video: