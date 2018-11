'Mogelijk 1400 kaarten voor FC Twente in en tegen Volendam'

VOLENDAM - FC Twente krijgt mogelijk de beschikking over 1400 kaarten voor het uitduel bij FC Volendam. De intentie is er vanuit de club uit Enschede om de hele korte zijde tot haar beschikking te krijgen.

Dat bevestigt de woordvoerder van FC Volendam aan NH Sport. Normaal gesproken heeft de uitspelende club in het Kras Stadion recht op vierhonderd kaarten in het uitvak op de Jaap Bond-tribune, maar mogelijk worden dat er voor FC Twente liefst 1400. In dat geval krijgen zij de mogelijkheid om hun supporters over de hele Jaap Bond-tribune kwijt te kunnen.

De intentie is er dus vanuit Twente, maar er is nog niets zeker. De Twentenaren zijn bezig met een plan om het idee in goede banen te laten leiden. Dat plan wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente en de andere partijen die daar wat over te zeggen hebben, waarna wordt beslist of het plan doorgang kan krijgen. Vermoedelijk wordt over twee weken duidelijk of het daadwerkelijk zover gaat komen. Het duel wordt gespeeld op vrijdag 7 december.

VVSB

Twee jaar geleden kwam het ook al eens voor dat supporters van de bezoekende club verspreid zaten over de hele Jaap Bond-tribune. Tijdens de achtste finales van de KNVB-beker kwam VVSB op bezoek en ook zij zaten in grote getalen op de korte zijde. FC Volendam won het duel met 4-1.