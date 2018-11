Nieuwe woonvormen maakt Amsterdam geschikt voor gezinnen en woningdelers

AMSTERDAM - Gezinnen willen langer in de stad blijven wonen en jonge professionals zoeken manieren om samen te kunnen wonen met vrienden. De bouw bedenkt oplossingen voor de uiteenlopende woonwensen van de verschillende Amsterdammers. Bouw Woon Leef stort zich deze maand op verschillende woonvormen.

Er zijn ontzettend veel alleenstaanden op zoek naar woningen in Amsterdam. Dat neemt niet weg dat andere mensen, met andere woonbehoeften, ook massaal op zoek zijn naar woningen. Cijfers van het RIGO wijzen uit dat er bijvoorbeeld ook een groot tekort is aan eengezinswoningen.

'Vraag jonge gezinnen onderschat'

'De vraag van jonge gezinnen wordt zwaar onderschat, terwijl er voor deze groep weinig vrijkomt. Het is een illusie om te denken dat ouderen direct gaan verhuizen zodra de kinderen het huis uit zijn. In de praktijk blijken senioren bijzonder honkvast, ook als ze alleen komen te staan', stelde RIGO-onderzoeker André Buys dit jaar nog in een interview met Cobouw. Naast gezinnen, hebben andere woningzoekenden als stelletjes, vrienden en mindervaliden andere woonbehoeften. Hoe gaan bouwers hiermee om?

Nieuwe woonconcepten

Deze maand verdiept Bouw Woon Leef zich in verschillende woonconcepten en woonwensen. Bouwers reageren op de verschillende behoeften met nieuwe woonconcepten. Er worden bijvoorbeeld 'friends woningen' gebouwd met twee badkamers en woningen voor singles met gedeelde voorzieningen.



In de eerste aflevering van deze maand gaan we naar Zeeburgereiland waar het appartementencomplex Coubertin wordt gebouwd. Hier wonen in de toekomst gezinnen, singles, vrienden en stelletjes zij aan zij. De ontwikkelaar en de architect vertellen hoe zij de indeling van de appartementen hebben aangepast op de verschillende woonwensen.

Ontwikkelaar Wonam heeft de behoeftes van de bewoners in kaart gebracht door het platform Woontank op te richten. De input van de bewoners resulteert in een gebouw met verschillende woningtypes. Naast reguliere twee- en driekamerwoningen, zijn er ook vierkamerwoningen verdeeld over twee lagen en 'friends woningen'.

Meer over wonen in Amsterdam?

Kijk dan hier naar veel meer afleveringen van Bouw Woon Leef!