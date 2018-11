Basisschoolleerlingen ontbijten tussen de koeien: "Die lusten geen hagelslag"

WIERINGERWERF - Een bijzondere maaltijd vanmorgen voor leerlingen van basisschool Het Creiler Woud. Ze mochten vanmorgen ontbijten in een stal in Wieringerwerf, gewoon tussen de koeien.

Dat gebeurde tijdens de campagneweek van het Nationaal Schoolontbijt, dat kinderen en ouders bewust wil maken van het belang van een goed ontbijt.

Het is spannend voor de koeien, maar ook voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 van Het Creiler Woud uit Kreileroord, als ze de stal binnenlopen. Voor de koeien is er hooi en voor de kinderen zijn de tafels gedekt met dikke stapels boterhammen, beschuit, kaas, jam, hagelslag en natuurlijk verse melk van de koeien.

Ruiken en proeven

Het ontbijt in de stal is georganiseerd door Marbel de Graaf van landbouworganisatie LTO: "Geweldig om te zien dit. Ze ruiken en proeven en zien waar de melk vandaan komt en de kaas. Van deze koeien dus."

Koeienmest

"Koeien zijn mijn lievelingsdieren", vertelt Arjen. Hij geniet van zijn broodje met vlokken en het is niet voor het eerst dat hij tussen de koeien eet. Voor veel andere kinderen is het wel even wennen: "Het ruikt naar koeienmest. Nee, dat heb ik niet op mijn brood."