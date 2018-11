Deel dit artikel:













Opmerkelijk: supermarkt in Spaarndam omgetoverd tot parkeerplaats Foto: Han Bouwens Foto: Han Bouwens

SPAARNDAM - Klanten van de gloednieuwe Albert Heijn in Spaarndam kunnen hun auto voorlopig kwijt in... de oude Albert Heijn. De leeggehaalde supermarkt is opmerkelijk genoeg omgebouwd tot parkeergarage.

Ondernemer Han Bouwens opende gisteren het nieuwe pand van zijn filiaal, maar de parkeerplaatsen eromheen zijn nog niet klaar. "Ik wil mijn klanten toch goed kunnen ontvangen. Dankzij wat vrienden hebben we een grappige en creatieve oplossing gekregen. We hebben de oude supermarkt leeggehaald en er een parkeergarage van gemaakt." De supermarkt is nog goed te herkennen: zo hangen de borden boven de schappen aan de zijkant nog gewoon op z'n plek. Twee maanden

De tijdelijke parkeerplek blijft ongeveer twee maanden open. Op de plek heeft Bouwens bouwplannen voor onder meer woningen. De voormalige super gaat dan tegen de vlakte. Bouwens heeft meerdere filialen in Haarlem en omgeving en zegt dat deze 'parkeergarage' voldoet aan de normen van bijvoorbeeld luchtverversing. 💬 Whatsapp ons!

