Ruim duizend steunbetuigingen voor behoud bioscoop: "Doodzonde als dit weggaat"

CASTRICUM - Een grote doos met ruim duizend steunbetuigingen ligt klaar om vanavond te overhandigen aan het college van de gemeente Castricum. De boodschap: zorg ervoor dat er een bioscoop blijft in het dorp.

"We moeten ervoor zorgen dat Castricum geen slaapdorp wordt", aldus Marie Kiebert van de actiegroep Corso Moet Blijven. Dat veel Castricummers begaan zijn met het lot van de bioscoop blijkt wel uit alle mailtjes die Kiebert heeft gekregen. "Je kunt echt merken dat het leeft in het dorp. We zitten nu bijna op 1.100 en we hopen dat de gemeente zich hard wil maken om ervoor te zorgen dat de nieuwe bioscoop een plek krijgt in het dorp."

Stekker eruit

Want bioscoop Corso is inmiddels tot op de draad versleten en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Uitbreiden in het oude pand is niet mogelijk omdat daar geen ruimte voor is. Er moet dus een nieuwe plek worden gevonden. Maar de gesprekken met de eigenaar en de gemeente lopen stroef. Als er in 2020 geen nieuw pand is gevonden trekt de eigenaar de stekker eruit. "Dat zou doodzonde zijn."

De actiegroep benadrukt onafhankelijk te zijn en laat zich niet voor het karretje van de huidige eigenaar spannen. Voor Marie is het belangrijkste dat er een echt filmhuis in Castricum blijft. In welke vorm dit precies gaat gebeuren, is minder van belang. "Vooral voor ouders met gezinnen en ouderen is dit een belangrijke voorziening. We willen vooral de gemeente laten weten dat ze moeten beseffen wat er gebeurt als Castricum geen bioscoop meer heeft."

Stinkende best doen

Wethouder Paul Slettenhaar wil ook graag dat de bioscoop blijft. Hij gaat zijn best doen om een oplossing te vinden maar het is wel een puzzel. "We hebben als college besloten om hiermee aan de slag te gaan. We zien al die handtekeningen dan ook als een steun. Het gaat ook om geld en belangen en daarom moet dit wel op een zorgvuldige manier gebeuren. We zijn met meerdere partijen in gesprek en we kijken naar verschillende locaties. Ik ga er mijn stinkende best voor doen."