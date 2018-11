Twee aangiften van overlast Bussumse kermis: niemand aangehouden

BUSSUM - Het politieonderzoek naar de ernstige misdragingen op de najaarskermis in Bussum heeft geleid tot twee aangiften van vernieling en van mishandeling. Er is niemand aangehouden. Het betasten van meisjes kon niet worden bewezen.

Dat meldt de politie op Facebook. De politie riep vorige maand getuigen op zich te melden en vroeg of mensen camerabeelden wilden delen. Dit heeft echter niet geleid tot het aanhouden van een verdachte.

De najaarskermis in Bussum verliep eind september zeer onrustig. Zo'n 200 relschoppers staken vuurwerk af, pleegden vernielingen en vielen mensen lastig. In een poging het in de kiem te smoren, stuurde de politie - die met 'minimale bezetting' op de kermis aanwezig was - extra agenten naar het centrum. Na sluitingstijd liep het echter opnieuw uit de hand en werden onder meer meisjes betast. De burgemeester was het zat en schroefde de dag erna de beveiliging op door groepen ME'ers, honden(geleiders) en particuliere beveiligers over de kermis te laten lopen.

Rondreizend circus

De relschoppers kwamen niet allemaal uit Bussum, wist burgemeester Han ter Heegde van gemeente Gooise Meren eerder tegen NH Nieuws te vertellen. "Het is een rondreizend circus dat bekijkt waar evenementen zijn en daar gaat matten", zo vertelde hij. "Het zijn jongens tussen de 14 en 18 jaar uit de hele regio die op sociale media afspreken om te gaan rellen. Ze zien de kermis als een een soort vrijplaats. Dit is een tendens die we in 't Gooi zien."

Hoewel het politieonderzoek is afgerond en er niemand is aangehouden, lijken er door de ongeregeldheden volgend jaar wel extra maatregelen te worden genomen. "Het is aan de gemeente als vergunningverlener om te bepalen welke specifieke voorwaarden zij stelt aan een vergunning", stelt de politie. "De politie adviseert de gemeente op basis van informatie die op dat moment voorhanden is. De informatie uit het onderzoek wordt meegenomen in de voorbereiding van toekomstige evenementen." Burgemeester Ter Heegde gaf eerder aan de najaarskermis te willen schrappen.