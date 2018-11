De Peiling: Nederlanders slecht voorbereid op noodsituaties. Wat heb jij in huis?

NOORD-HOLLAND - Stel dat je vijf dagen zonder stroom of water zou zitten. Heb jij dan voldoende voorraad in huis? De meeste Nederlanders zijn slecht voorbereid op een crisissituatie.

Niet nodig

"Mensen denken nu vaak: zoiets gaat hier toch niet gebeuren. Maar een groot deel van Nederland kan bijvoorbeeld overstromen", zegt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. "Als je dan vast komt te zitten in je huis zonder water of stroom, is het fijn als je de juiste spullen hebt."

Acute noodzaak

Die juiste spullen hebben we meestal niet in huis."Mensen hebben dan wel kaarsen in huis, maar geen lucifers", zegt Van der Gaag. "Of er staat wel een pak pasta in de kast, maar hoe ga je dat bereiden zonder water of stroom? Mensen voelen nu niet de acute noodzaak om dat soort dingen goed te regelen."

Als er crisis of oorlog komt

Noorwegen en Zweden hebben recent een voorlichtingscampagne gevoerd om burgers voor te bereiden op noodsituaties. Zo kregen alle Zweden deze zomer een brochure toegestuurd met praktische tips over noodvoorraden, slingerradio's en schuilkelders. De titel: 'Als de crisis of oorlog komt'.

Geen Nederlandse campagne

In Nederland heeft de overheid geen actieve campagne om ons voor te bereiden op een noodsituatie. Dat zou volgens het Rode Kruis wel verstandig zijn. Er is nu slechts een website crisis.nl met een lijstje met spullen die we in huis zouden moeten hebben, zoals warmhouddekens, houdbaar eten en flessen water.

Wat vind jij?

Er wordt in Nederland vaak wat lacherig gedaan over 'doomsday preppers'; mensen waarbij de voorraadkasten uitpuilen met spullen voor allerlei rampscenario's. Wat vind jij? Wordt het tijd dat we hier ook flinke voorraden gaan inslaan of is dat allemaal niet nodig? Wat heb je zelf in huis?

