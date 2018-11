Autodief 50 kilometer verderop gepakt dankzij GPS

SCHOORL - Een GPS-systeem in een gestolen auto bracht de politie gisteravond naar de dief. De auto werd gestolen in de kustplaats Schoorl en de autodief kon door het systeem zo'n vijftig kilometer verderop worden aangehouden.

Toen bij de politie de melding van een autodiefstal in Schoorl binnenkwam, werd gelijk geprobeerd met het 'track & tracesysteem' de locatie van de autodief te achterhalen. Kennelijk met succes, want de boef was snel gepakt.

"Nadat de autodief een doodlopende straat was ingereden in Amsterdam, rende hij de auto uit en sloeg hij tevergeefs op de vlucht. De verdachte kon al snel worden aangehouden en hij is ingesloten", zo meldt de politie trots.