Ajax zonder Nicolás Tagliafico tegen AEK Athene Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

AMSTERDAM - Nicolás Tagliafico kan niet met Ajax meedoen wanneer de Amsterdammers over drie weken op bezoek gaan bij AEK Athene. De Argentijn pakte in het uitduel bij Benfica (1-1) zijn derde gele prent in de groepsfase van deze Champions League-editie, waardoor hij geschorst is voor het treffen met de Grieken.

Eerder pakte de linksachter namelijk ook al kaarten in de thuiswedstrijden tegen AEK Athene (3-0) en Benfica (1-0). Ook tijdens de wedstrijden in de voorronden van het miljardenbal tegen Dinamo Kiev, Standard Luik en Sturm Graz ging Tagliafico al op de bon. Het duel in het Olympisch Stadion Spyros Louis wordt op dinsdag 27 november om 18.55 uur gespeeld.