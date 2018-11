Gemeente Gooise Meren schaft hondenbelasting af

BUSSUM - Bij een raadsvergadering gisteravond heeft de gemeente Gooise Meren met een ruime meerderheid van de partijen de hondenbelasting afgeschaft. Het voorstel kwam van de VVD en vrijwel alle partijen stemde voor afschaffing. Enkel de drie politieke partijen ChristenUnie, CDA en PvdA stemden tegen.

Vooral de tegenstem van de PvdA is opmerkelijk, omdat het juist deze partij was die met de VVD in de buurgemeente Eemnes een motie voor afschaffing van de hondenbelasting had ingediend. Deze kwam daar echter niet doorheen.

Gemeenteraadslid Hugo Bellaart is blij dat het in Gooise Meren wel is gelukt. "In het verleden had de hondenbelasting een doel: toen was het om zwerfhonden en hondsdolheid tegen te gaan", legt Bellaart uit. "Maar inmiddels is die tegenprestatie er nagenoeg niet meer. Het is nu alleen nog maar om de handhaving op het betalen van hondenbelasting te vergoeden. En verder zijn het extra inkomsten voor de gemeente."

Dus kon de belasting wat Bellaart betreft wel worden afgeschaft. "Bovendien: waarom moeten mensen wel betalen als ze een hond hebben, en geldt het niet voor katten?" Ter compensatie heeft de VVD een voorstel ingediend om andere gemeentelijke uitgaven te schrappen, zodat de gemeente met de financiën niet in de knel komt.