Twee poulewedstrijden Oranje EK volleybal in Amsterdam

AMSTERDAM - Amsterdam mag tijdens het EK volleybal van 2019 twee poulewedstrijden van de Nederlandse volleybalmannen organiseren. In de Sporthallen Zuid zal Oranje zijn vierde en vijfde poulewedstrijd van het toernooi spelen. De wedstrijden zullen gespeeld worden tussen dinsdag 17 en donderdag 19 september.

Sporthallen Zuid, vlakbij het Olympisch Stadion, was jarenlang de thuisbasis van Oranje. Het is de derde keer dat Nederland het EK mag organiseren. De eerste twee keer waren in 1985 en in 1997 en in dat laatste jaar werd Nederland glansrijk Europees kampioen. De andere Nederlandse speelsteden zijn Rotterdam en Apeldoorn.

Slovenie en Frankrijk

Mocht Oranje zich na de poule plaatsen voor de halve finale- en finaleronde zal moeten worden uitgeweken naar Slovenië en Frankrijk. In Slovenië worden de halve finales gespeeld en Frankrijk mag de finale en wedstrijd om het brons organiseren.