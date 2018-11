Maandpremie verzekering Nationale-Nederlanden stijgt met bijna een tientje

NOORD-HOLLAND - Nationale-Nederlanden heeft de premie voor zijn basisverzekering voor volgend jaar met 9,02 euro (7,5 procent) verhoogd tot 128,60 euro per maand. De verzekeraar schrijft de stijging toe aan een toename van de zorgkosten.

"De zorgkosten stijgen in 2019 als gevolg van reguliere loon- en prijsstijgingen en door de toenemende vraag naar zorg", aldus NN. Om de stijging te beperken zegt het verzekeringsconcern financiële reserves uit het eigen vermogen in te zetten.

Ook Ohra maakte zijn nieuwe premie donderdag bekend. De maandpremie komt uit op 116,30 euro. Dat betekent een stijging van 8,34 euro, ofwel 7,7 procent.

Stijgende zorgkosten

De verzekeraar noemt de stijgende zorgkosten eveneens de oorzaak van de duurdere premie. "Net als voorgaande jaren zet OHRA een deel van haar eigen reserves in om de stijging van de premie van de basisverzekering te dempen."



DSW maakte in september traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie bekend. Daar gaat het maandbedrag met 4,50 euro omhoog tot 112 euro. In de miljoenennota werd uitgegaan van een stijging van een tientje.