Erik ten Hag: "We hebben het in eigen hand, zie ik graag"

LISSABON - Ajax-coach Erik ten Hag is trots op zijn ploeg. Ajax sleepte gisteravond in Lissabon een punt uit het vuur, naar alle tevredenheid van de trainer. Ten Hag was wel kritisch op wat het team de eerste helft op de mat legde.

"Mij beviel de houding van de totale ploeg niet", begint de coach tegenover NOS. "Geen geloof, te weinig initiatief. Dan krijg je ook van die rare fouten, die niet bij ons spel van de afgelopen weken passen. Dan sta je achter bij rust en is het knap van de ploeg dat ze zich na rust weer weten op te richten en zo'n knap resultaat uit het vuur weten te slepen."

Onana, die in de eerste helft een negatieve rol had bij de goal van Benfica, herstelde zich in de slotfase van het duel met fraaie reddingen. "Het is misschien een beetje symbolisch voor het hele team van vandaag', vertelt Ten Hag daarover. "Matige eerste helft, maar aan het eind zich opgericht. Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. We gaan nu uit naar Athene. We hebben het in eigen hand en dat hebben we graag. We lopen er niet graag achteraan."

Over drie weken speelt de ploeg van Ten Hag een uitwedstrijd bij AEK Athene, alvorens de laatste wedstrijd tegen het grote Bayern München in de Johan Cruyff ArenA op het programma staat.