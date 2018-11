Amsterdammer Mijnders stopt als bondscoach bij KNRB

AMSTERDAM - De wegen van bondscoach René Mijnders en de Konininklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) scheiden. De Amsterdammer (63) behaalde tal van successen met de roeibond, maar merkt nu dat hij niet meer genoeg energie heeft om als bondscoach door te blijven gaan.

Mijnders was jarenlang actief bij de bond, waar hij heeft gewerkt als coach en technisch directeur. Nu zet hij daar een punt achter. "Ik merk dat mijn energieniveau niet meer hetzelfde is als voorheen", licht de Noord-Hollander toe. "Op een gegeven moment moet je constateren dat dit onvoldoende is om nog langer topsport te bedrijven op het hoogste niveau. Dat moment is nu aangebroken."

Onder leiding van de bondscoach behaalden de Nederlandse roeiers vele medailles op zowel de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Mijnders kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn periode bij de bond. "Ik kijk met veel voldoening terug op de vele mooie jaren die ik bij de roeibond heb gekend. Er staan zeer talentvolle coaches klaar om het stokje over te nemen en ik wens de roeiers en allen die hierbij betrokken zijn alle succes op weg naar de Spelen in Tokio en verder."