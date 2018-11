Van de Beek: "Volgende wedstrijd winnen en dan zijn we er"

LISSABON - Donny van de Beek kijkt tevreden terug op het Champions League-duel van Ajax met Benfica. De Amsterdammers klwamen in de eerste helft op achterstand, maar vochten zich terug en verlieten het strijdtoneel met een stand van 1-1. Volgens Van de Beek een prima resultaat.

"Iedereen is blij natuurlijk, ook als je het wedstrijdverloop ziet", begint de middenvelder. "Dan mogen we wel tevreden zijn met een punt. Vooraf gezien is dit gewoon een goed resultaat hier. Ze hebben goede spelers, daar moeten we eerlijk over zijn."

Bij een overwinning tegen de Portugese club had Ajax zich al verzekerd van een plaats in de achtste finales. Dat lukte niet. Van de Beek heeft er desondanks alle vertrouwen in dat het alsnog gaat lukken. "We hadden ons in principe vandaag al willen plaatsen, maar als je naar de wedstrijd kijkt dan moeten we vandaag tevreden zijn met een punt", aldus Van de Beek. "We moeten rustig blijven en vertrouwen op onze eigen kwaliteiten. De volgende wedstrijd gewoon winnen en dan zijn we er."