Weidevogels blij met ruilverkaveling in Het Gooi Foto: Rob Wakker Foto: Larry Kef

BLARICUM - Door ruilverkaveling in polder De Kampen in Blaricum ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van 90 hectare. Hiermee is het open karakter van het gebied ook voor de toekomst gewaarborgd en dat is goed nieuws voor de weidevogels.

De provincie Noord-Holland, gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en 5 particulieren ruilen, verkopen en kopen onderling hun eigendom. Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): "Ik ben heel trots dat het ons gelukt is om dit te voor elkaar te krijgen. De natuur en vooral de weidevogel profiteert hiervan. Daar doen we het voor!” Leefgebied voor weidevogels

Speciaal voor de weidevogels worden greppels in het gebied hersteld en de oevers vlakker gemaakt. Dit werk start na het broedseizoen in 2019. In het natuurgebied blijft agrarisch gebruik mogelijk, zolang het niet ten koste gaat van het leefgebied voor weidevogels, zoals grutto’s en kieviten.