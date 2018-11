Anti-misdaadcamera's in Beverwijk doelbewust gesaboteerd

BEVERWIJK - In het centrum van Beverwijk zijn vorige week bewakingscamera's van de gemeente Beverwijk doelbewust gesaboteerd, zo vertelde burgemeester Martijn Smit gisteravond in de gemeenteraad. "Iemand vindt het kennelijk heel vervelend dat er cameratoezicht is."

In juli van dit jaar werden elf camera's opgehangen op de Koningstraat, Zeestraat en Kloosterstraat om misdaad - zoals dealen van drugs - terug te dringen. Tot ergernis van de gemeente zijn meerdere camera's nu bewust door iemand gesloopt. "Ik heb opdracht gegeven of we kunnen onderzoeken of we met de camera die daarvoor nog niet gesaboteerd was we de vandalen kunnen oppakken", aldus Smit.

Lees ook: Camera's in Beverwijk om veiligheid te verbeteren



Hoewel het toezicht nog niet het beoogde effect lijkt te hebben, komt een grondige evaluatie te vroeg, denkt Smit. "Een camera heeft in ieder geval als beoogd effect de preventie van misdaad. Dan zou je dan terug moeten zien in de cijfers en dat betekent dat je wat verder moet zijn in de tijd."

Prikacties

Smit hoopt voorts het toezicht met prikacties te verscherpen. "Het moet ook tot zichtbaar actie leiden. Dat we realtime meekijken als er bijvoorbeeld wordt gedeald en direct kunnen ingrijpen."