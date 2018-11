Deel dit artikel:













LIVE: Toren teruggeplaatst op afgebrande Laurentiuskerk Weesp Foto: NH Nieuws / HFV Photo Services

WEESP - Een bijzondere dag voor Weesp. Precies twee jaar geleden woedde er een grote brand in de Laurentiuskerk en stortte uiteindelijk de torenspits naar beneden. Die is inmiddels hersteld en wordt vandaag teruggeplaatst. NH Nieuws is er live bij.

Op de avond van 8 november 2016 worden de Weespers even voor 19.30 uur opgeschrikt door een brandmelding. Kort daarna staan er bij de kerk veel mensen te kijken hoe de vlammenzee zich uitbreidt. Lees ook: Twee jaar na verwoestende brand krijgt Weesp vandaag zijn baken terug Enkele uren later stort de torenspits plotseling naar beneden. Duizenden mensen die zich inmiddels hebben verzameld, zien dat gebeuren. Uiteindelijk kan de brandweer rond 22.30 uur het sein brand meester geven. De oorzaak van de brand blijkt een elektrische storing in de bedrading van het groene kruis. Lees ook: Flinke operatie in Weesp: afgebrande kerk krijgt torenspits terug Op de kop af twee jaar later zullen bouwvakkers de 25 meter hoge en inmiddels herstelde torenspits weer omhoog hijsen. Kijk hier vanaf 11.00 uur live mee: