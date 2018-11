Deel dit artikel:













Brand in woning Anna Paulowna Foto: NH Nieuws / Roderick de Veen

ANNA PAULOWNA - In een woning aan de Sluisweg in Anna Paulowna woedde vanochtend een brand. De brand is inmiddels onder controle.

Alle bewoners konden de woning op tijd verlaten. De brand was ontstaan op de zolderverdieping van de woning, zo meldt de Veiligheidsregio op Twitter. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.