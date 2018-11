Ouderenpartij Zaanstad twijfelt aan voorkeur voor roetveegpiet en eist opheldering

ZAANSTAD - De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) twijfelt aan het onderzoek van de Kinderombudsman waaruit blijkt dat Zaanse kinderen een voorkeur hebben voor roetveegpieten. Dat schrijft fractievoorzitter Harrie van der Laan van de POV in een brief aan burgemeester Hamming.

Kinderombudsman Anne Martien van der Does van de gemeente zei gisteren voor aanvang van een dialoog- en debatavond over het sinterklaasfeest dat tweehonderd Zaanse kinderen zijn ondervraagd.

Schoorsteen

Dat daaruit naar voren is gekomen dat ze de voorkeur geven aan roetveegpieten, komt volgens de Ombudsman voort uit het gegeven dat de kleur van de pieten wordt gekoppeld aan het verhaal over Sinterklaas. "En daarin komt Zwarte Piet door de schoorsteen binnen, dus is er een voorkeur voor roetveegpieten", lichtte ze toe.

Van der Laan schrijft dat de uitspraak over de voorkeur voor roetveegpieten 'ongetwijfeld het gevolg zijn van een intensief onderzoek dat door haar gedaan zal zijn'. Maar omdat zijn partij twijfelt aan deze uitkomst van de rondvraag onder kinderen, verzoekt de POV Hamming dringend het onderzoeksrapport te overhandigen. Verder is de partij benieuwd wie de opdracht heeft gegeven het onderzoek uit te voeren.

Opdracht

Als blijkt dat de gemeente de opdracht heeft gegeven, ontvangt Van der Laan graag 'de opdracht, onderzoeksvragen en de offerte van de Kinderombudsman'. Als de gemeente geen opdracht heeft gegeven, verzoekt de partij burgemeester Hamming om de ombudsman te vragen wie dat wél heeft gedaan en om de ombudsman te vragen het onderzoeksrapport te verstrekken. "Dan kunt u dit delen met de gemeenteraad", sluit Van der Laan zijn brief af.

