Haarlemse lichtgewond bij woningbrand Foto: Nieuwsfoto / Laurens Bosch

HAARLEM - Een Haarlemse is vannacht lichtgewond geraakt nadat in haar woning brand was uitgebroken. Het vuur werd even voor 01.30 uur ontdekt in de keuken en hoewel de vrouw zichzelf op tijd in veiligheid wist te brengen, ademde ze wel rook in.

Toen de brandweer aankwam bji de woning aan de Hieronymus van Alphenstraat hing er buiten al een sterke rooklucht, meldt een omstander aan NH Nieuws. Ambulancepersoneel controleerde de bewoonster, die niet voor verdere behandeling naar het ziekenhuis hoefde. Zwartgeblakerd

Volgens de ooggetuige moest de vrouw voor het restant van de nacht wel op zoek naar een andere slaapplaats. Haar huis zou van onder tot boven zwartgeblakerd zijn. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk. Op foto's is te zien dat een gasfornuis in de achtertuin is gelegd.