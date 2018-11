Mantelzorgers in het zonnetje gezet: "Zwaar? Het overkomt je"

WIERINGERWERF - Het is vandaag de Dag van de Mantelzorg. Op meer dan tweehonderd locaties in Nederland worden de mensen die intensief voor hun naasten moeten zorgen, flink in het zonnetje gezet. De dag brengt mantelzorgers daarnaast ook dicht bij elkaar, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen.

Marianne Momberg uit Wieringwerf zorgt alweer jaren voor haar man Eddy. Hij heeft Parkinson. "Je wordt er vooral trager door. Pijn doet het niet", vertelt hij aan de keukentafel. Hij is blij dat zijn vrouw voor hem zorgt. "Ja natuurlijk, wat dacht u dan!"

Lees ook: Zonder de mantelzorg is Wil (80) nergens: "Nou ja, dan zit ik alleen op een stoel"

"Ik geef hem zijn medicatie, sleur hem 's morgens uit bed", vertelt Marianne over het dagelijks ritueel. Ze hebben onlangs extra zorg gekregen. Sinds Marianne is gevallen en een schouderoperatie heeft gehad, is het wassen van Eddy te zwaar geworden. Elke ochtend komt er nu iemand langs.

'Leuk elkaar te ontmoeten'

Als mantelzorger moet je oppassen dat je ook genoeg tijd aan jezelf besteedt, vertelt Marianne. "Dat moet wel, anders houd je het niet vol".

Vorig jaar is mantelzorger Momberg voor het eerst bij haar in de buurt naar de Dag van de Mantelzorg geweest. En dat is haar goed bevallen. "Je kent de mensen nu ook die zorg leveren aan hun partner. En het is hartstikke leuk om elkaar dan weer te ontmoeten"