Ajax na gelijkspel met één been in volgende ronde

LISSABON - Dankzij een 1-1 gelijkspel bij Benfica ziet het er heel goed uit voor Ajax in de Champions League. Jonas scoorde in de eerste helft namens de Portugezen, maar na rust scoorde Dusan Tadic tegen.

Fout Onana

De eerste helft was het aanzien nauwelijks waard. Benfica was de bovenliggende partij, maar dat ging niet gepaard met mooi voetbal. Een fout van Ajax-doelman André Onana leidde na een klein half uur de openingstreffer in. Eerst schoot de Kameroener de bal ternauwernood over de zijlijn, waarna hij bij de daaropvolgende ingooi volledig mis zat. Jonas profiteerde en schoot raak met drie Ajacieden op de lijn.

Eerste kans Ajax

De Amsterdammers konden daar maar één kans tegenover zet voor rust. Een vrije trap van Lasse Schöne werd gekeerd door doelman Odisseas Vlachodimos. Noussair Mazraoui was attent en via een Benfica-verdediger kwam de bal bij Donny van de Beek. De middenvelder schoot hard voorlangs, terwijl Frenkie de Jong een teenlengte te kort kwam om de bal binnen te glijden.

Sterker na rust

In de tweede helft kreeg de ploeg van Erik ten Hag meer grip op de wedstrijd. Dat resulteerde in de 61e minuut in de gelijkmaker. Hakim Ziyech stuurde met een schitterende bal Tadic weg. De Serviër kwam met geluk de keeper voorbij en scoorde vervolgens met een wippertje.

Slotfase

Het laatste half uur was levendig. Dat leverde nog één grote kans op. In de laatste seconde redde Onana op een hard schot van Gabriel. De uitslag is in het voordeel van Ajax, want door het gelijkspel blijft het gat met Benfica vier punten. Bayen München won van AEK Athene (2-0) en is nu koploper in de groep met tien punten, Ajax volgt met acht punten. Als de Amsterdammers over drie weken winnen in Griekenland dan zijn ze door. Ook als Benfica niet wint in München zijn de Noord-Hollanders geplaatst.

Benfica: Vlachodimos; Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo; Fernandes (Pizzi/75), Fejsa, Gabriel; Salvio (Silva/48), Jonas (Seferovic/55), Cervi

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong (Wöber/86), Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres (Dolberg/74)