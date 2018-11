Tientallen advocaten hebben "grote zorgen" over toekomst jeugdzorginstelling Transferium

De jeugdzorginstelling dreigt de aanbesteding van gesloten jeugdhulp in Noord-Holland Noord te verliezen aan een partij uit Rotterdam. Daardoor wordt gevreesd dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren opeens buiten de eigen regio moeten worden geplaatst, en dat is volgens de advocaten in strijd met fundamentele kinderrechten. "Het is een onacceptabele situatie", zo schrijven ze. "Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen daarvan voor de kwetsbare jongeren uit de regio."

De kinderen binnen Transferium zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, loverboyproblematiek en seksueel misbruik. "Deze jongeren leiden vaak aan persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek en zijn soms zelfs suïcidaal", zo staat in de brief. "Vaak hebben ze al meerdere plaatsingen in een kleine voorziening gehad."

'Afstand groeit'

De advocaten maken zich bovendien zorgen dat de "informele sfeer" binnen Transferium bij een overplaatsing ver te zoeken is. "Die wordt straks ingeruild voor een gerechtsgebouw en daarna uren reizen. De afstand tussen ouder en kind groeit. De jongeren voelen zich als boeven behandeld."

