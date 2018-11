Opnieuw vuurwerkbom in brievenbussen bij Weesper flat: "Durf de post niet meer te halen"

WEESP - Voor de tweede keer in een week is er een vuurwerkbom in de brievenbussen van de Meidoornflat in Weesp afgegaan. De ravage is enorm en de bewoners zijn flink geschrokken. "Het is verschrikkelijk, ik durf nu in de ochtend niet meer naar beneden. Je weet niet wie of wat je aantreft."

De brievenbussen waren nog niet hersteld van de bom van vorige week, maar toch is er afgelopen nacht opnieuw eentje geplaatst. De buurtbewoners zijn het zat, want naast dat de brievenbussen buiten volledig zijn weggeblazen is nu ook in de hal van de flat de schade te zien. "Overal ligt zooi, de deur is kapot en ik voel me niet meer veilig", zegt één van de buurtbewoners.

Noodoplossing

Woningbouwvereniging Ymere heeft aangifte gedaan. De woordvoerder van Ymere vertelt aan NH Nieuws dat zij niet weten op welke termijn alles wordt gerepareerd, maar dat er een noodoplossing is.

Al laat die wat te wensen over, zo vinden de buurtbewoners. Er zijn namelijk brievenbussen geplaatst in de hal van de flat, maar bizar genoeg kan de postbode daar niet bij. "Daar heb je namelijk zo'n elektronische sleutel voor nodig. Zo hebben we onze post dus nog niet!"

Lees ook: Eerste vuurwerkslachtoffer geopereerd in Beverwijk: 'En dat op 4 november'

Veiligheid

Een andere buurtbewoner hoopt dat ze in ieder geval snel de daders weten te pakken. "Gewoon zodat ik hier voor mijn gevoel weer veilig woon en veilig mijn krantje kan pakken in de ochtend."