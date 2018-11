Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Kind gewond na val uit winkelwagen in winkelcentrum Broek op Langedijk' Foto: Shutterstock

BROEK OP LANGEDIJK - Een kind is vanavond gewond geraakt bij een val uit een winkelwagentje in winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk.

Dat meldt nieuwspartner Heerhugowaard Centraal. Details over het ongeluk zijn niet bekendgemaakt, maar het zou zijn gebeurd op de eerste verdieping van het winkelcentrum. De enige winkel met winkelwagentjes op die verdieping is de Action. Hoewel de verwondingen aanvankelijk zeer ernstig leken, werd een bestelde traumahelikopter geannuleerd. Het slachtoffertje zou uiteindelijk met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoogtebalk

Overigens verliep de hulpverlening niet geheel vlekkeloos, schrijft de Heerhugowaardse omroep. Omdat het parkeerdak van het winkelcentrum door een hoogtebalk ontoegankelijk is gemaakt voor vrachtverkeer, kon ook de ambulance het parkeerdek niet bereiken. Het slachtoffertje is daarom op een rollende brancard naar beneden gebracht. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003