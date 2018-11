Livestream van concert in Philharmonie voor bewoners zorgcentrum

HAARLEM - Bewoners van zorgcentrum Nieuw Delftweide in Haarlem-Noord kijken binnenkort 'thuis' mee met een livestream van een concert in de Philharmonie.

Via een live verbinding zijn in het wooncentrum op zondagmiddag 18 november beelden te zien en klanken te horen van het het concert ‘Van romantiek tot jazzy klassiek.’ Dit is dan te zien in de grote zaal van het zorgcentrum aan de Herman Gorterstraat. "Alsof men zelf in de concertzaal zit", aldus de Philharmonie.

Genieten

"Door deze live verbinding kunnen alle bewoners, bezoekers en medewerkers op unieke wijze getuige zijn van een prachtig concert. Zo is het ook voor mensen die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn in de Philharmonie, toch mogelijk om te genieten van een live concert."

Het live streamen van dit concert is een van de festiviteiten die vanwege het 100 jarige jubileumfeest door Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem worden georganiseerd.