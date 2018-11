Ook gemeente Velsen wil informatiebijeenkomst over incidenten Tata Steel

VELSEN - De gemeente Velsen heeft Tata Steel gevraagd om, net als in Wijk aan Zee, ook in Velsen een informatiebijeenkomst te houden. Aanleiding zijn de recente incidenten op de staalfabriek.

Dat schrijft de gemeente in een persbericht. Velsen is net als veel bewoners in de IJmond bezorgd over de problemen met grafietregens en mosterdkleurige wolken boven de staalproducent. Tata Steel kan geen duidelijkheid geven over welke gevolgen dit zou hebben voor de gezondheid. De gemeente vindt dat 'vervelend' en wil daarom opheldering van de directie.

Velsen wil in een gesprek met de directie optrekken met de andere IJmondgemeenten. Ook gaan ze het gesprek aan met de vergunningsverlener, de provincie Noord-Holland, om incidenten in de toekomst te voorkomen.

Klachten van bewoners kunnen worden gemeld via de website van Omgevingsdienst Noordzeekanaal.