Ajax met David Neres tegen Benfica Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

LISSABON - Ajax begint de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League met David Neres in de basis. Dusan Tadic staat daardoor in de spits.

De Braziliaanse aanvaller stond afgelopen zaterdag tegen Willem II (2-0) ook in de basis. Dat ging toen ten koste van Donny van de Beek. Nu is spits Kasper Dolberg het kind van de rekening. Ook de uitwedstrijd tegen Bayern München begon Ajax zo. Het werd toen 1-1 in Duitsland. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres "Ik heb er wel vertrouwen in", zegt een supporter in Lissabon. "Het gaat zo goed met het team. Ik zie het niet echt fout gaan." De meeste fans denken aan een uitslag van 0-2. Bij winst in Portugal is Ajax zeker van de volgende ronde in de Champions League. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van de club zijn dat de Amsterdammers daar al na vier groepswedstrijden in slagen. De aftrap in het Estádio da Luz is om 21.00 uur.