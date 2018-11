Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt in greppel na frontale botsing Halfweg Foto: Inter Visual Studio/Annabel Boriglione Foto: Inter Visual Studio/Annabel Boriglione Foto: Inter Visual Studio/Annabel Boriglione Foto: Inter Visual Studio/Annabel Boriglione

HALFWEG - Bij een ongeluk in Halfweg is aan het begin van de avond een vrouw gewond geraakt. Twee auto's kwamen op de Machineweg frontaal met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen in een naastgelegen greppel belandde.

Het ongeluk gebeurde toen een van de auto's afsloeg. Welke van de twee auto's op de verkeerde weghelft terechtkwam, is niet bekend. De gewonde vrouw is door ambulancepersoneel nakeken, maar hoeft zich voor zover bekend niet te laten behandelen in het ziekenhuis. De twee auto's zijn zwaar beschadigd en worden opgehaald door een berger. De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten, maar inmiddels weer open. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003