Jury Lelyprijs beoordeelt innovatieve bedrijven in Hollands Kroon Foto: NH

HOLLANDS KROON - Volgende week vrijdag wordt bekend wie de Lelyprijs 2018 heeft gewonnen. De prijs moet innovatieve bedrijven in de gemeente Hollands Kroon in de schijnwerpers zetten en zo andere ondernemers warm maken om zich ook in de gemeente te vestigen. Vandaag ging een vierkoppige jury langs bij de genomineerden.

Een rondgang langs de genomineerden van dit jaar bewijst maar weer eens dat er achter elke deur op een bedrijventerrein een grote verrassing kan zitten. Bedrijven waarvan de regio niet eens op de hoogte is, maar soms aan de andere kant van de wereld een grote naam heeft hoog te houden: Tekst gaat verder onder de video

Tumoren

De eerste genomineerde die een bezoek kreeg vanmorgen was Quest Medical Imaging. Het bedrijf timmert al flink aan de weg in Amerika en levert daar camera's die kunnen helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld tumoren: Tekst gaat verder onder de video

Deeltjeversneller

Aan de andere kant van de A7, maar ook in Wieringerwerf, worden bij Cryoworld Hightech koudesystemen gebouwd. Ze werken vooral voor de wetenschap en de industrie. Hun materialen worden onder andere besteld bij CERN in Zwitserland, beroemd om de deeltjesversneller: Tekst gaat verder onder de video

De Lelyprijs wordt volgende week vrijdag op de Dag van de Ondernemer in Hollands Kroon uitgereikt.