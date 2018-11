Deel dit artikel:













Ajax-talenten geven zege weg in Youth League Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

LISSABON - Ajax onder 19 heeft in Portugal niet weten te winnen van Benfica in de UEFA Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga kwam in de tweede helft op een knappe 1-3 voorsprong, maar wist deze niet vast te houden. Uiteindelijk stond er een uitslag van 3-3 op het scorebord.

De Portugezen startten goed aan de wedstrijd en dat resulteerde in een vroege strafschop. Na onhandig verdedigen van Mitchell Bakker legde de scheidsrechter de bal op de stip. Issam El Maach zat er dicht bij, maar kon niet voorkomen dat Nuno Santos Benfica aan de leiding schoot. Het scheelde niet veel of Ajax kreeg vrij snel daarna opnieuw een klap te verwerken. El Maach was echter belangrijk voor Ajax en pareerde de poging van de vrijgespeelde Benfica-aanvaller Tomás Tavares. Tussendoor kwam het eerste gevaar van Ajax-kant van Ryan Gravenberch, maar de Portugese doelman Celton Biai bracht fraai redding voor zijn ploeg. Brobbey

Jurgen Ekkelenkamp kreeg vijf minuten voor rust de ideale mogelijkheid op de gelijkmaker. Na sterk voorbereidend werk van Brian Brobbey ging de middenvelder alleen op het vijandelijke doel af, maar hij faalde in de afronding. Waar hij na liet om de stand gelijk te trekken, deed Brobbey in de allerlaatste seconde voor rust wel wat hij moest doen. Na een goedlopende aanval rondde de spits een voorzet van Noa Lang af en daarmee tekende hij voor zijn eerste doelpunt in dit Youth League-seizoen. Direct na rust sloeg Ajax opnieuw toe. De bal kwam via een Benfica-speler bij Ekkelenkamp terecht en hij wist van dichtbij hard raak te schieten en zijn ploeg op voorsprong te brengen. Het bleek een opmaat naar een sterk begin van de tweede helft van de ploeg van Heitinga, want binnen een uur werd het ook al 1-3. Na een rappe aanval schoot Nicolas Kühn met zijn eerste kans van de wedstrijd de marge op twee. Aansluiting Benfica

In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen kansen op meer doelpunten. Waar Bakker naliet om de 1-4 binnen te schieten, was het aan de andere kant wel raak. Benfica kreeg voor de tweede keer in de wedstrijd een strafschop toegekend na een overtreding van Sven Botman. De zeventienjarige Tiago Dantas ging achter de bal staan en schoot de aansluitingstreffer koel binnen. Gelijkmaker

Daar bleef het niet bij. Tien minuten voor het einde van het duel kreeg Ajax de bal niet weg voor het doel van El Maach en daar profiteerde Goncalo Ramos van. Hij kopte de bal hoog achter de Ajax-doelman, waardoor het duel eindigde in een 3-3 gelijkspel. Daardoor staat Ajax na vier wedstrijden op acht punten en hebben ze een punt meer dan zowel Bayern München als Benfica. Opstelling Ajax: El Maach; Bakboord, J. Timber (Van Gelderen/46), Botman, Bakker; Gravenberch, Q. Timber, Ekkelenkamp; Kühn (Ünuvar/89), Brobbey (Dest/74), Lang