File op A9 door losgeschoten aanhanger

AKERSLOOT - Omdat een automobilist ter hoogte van Akersloot een aanhanger is verloren, moet het verkeer op de A9 in zuidelijke richting deze avondspits rekening houden met flinke vertraging.

Tussen de N242 richting Heerhugowaard en Akersloot is slechts één rijstrook open, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB heeft het verkeer meer dan twintig minuten vertraging.

Ook op de A7 staat het verkeer vast. De oorzaak is een ongeluk in noordelijke richting, waardoor tussen Zaandijk en Wijdewormer alleen de spitsstrook geopend is. De file van drie kilometer levert een vertraging van minimaal tien minuten op.