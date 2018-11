Neergestoken huisarts reageert: "Ik heb geluk dat ik nog leef"

LOOSDRECHT - De huisarts die afgelopen zomer in zijn praktijk in Loosdrecht door een man met vijf messteken werd neergestoken, heeft naar eigen zeggen geluk gehad dat hij de aanval heeft overleefd. "Een wond rechts in de hals heeft bijna mijn halsslagader geraakt. Uit deze wond ben ik veel bloed verloren", zo vertelt Willem Stronck zelf in De NieuwsSter.

De 17-jarige Hessel hoorde toevallig het geschreeuw en sprong moedig door het raam om te helpen. Hij joeg vervolgens de dader, een man van 34, weg. Deze werd overigens kort erna aangehouden. "De aanval was gevaarlijk, ik verloor veel bloed en ik heb 'geluk' gehad dat ik nog leef", zegt Stronck in De NieuwsSter. "Natuurlijk is dit mede te danken aan Hessel, maar ook aan de hulpverlening die snel aanwezig was en aan de medewerkers van de praktijk. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht werd ik met spoed geopereerd."

Hoewel het lichamelijk steeds beter met de huisarts gaat, duurt het volgens hem nog wel even voor hij volledig is hersteld: "Veel mensen zeggen en schrijven dat ik er de tijd voor moet nemen. Ze hebben gelijk, dit merk ik wel. Lichamelijk knap ik steeds verder op. In het begin ging het snel, met 'grote stappen', nu zijn het kleine stappen. Geestelijk heb ik inderdaad de terugslag die je kunt verwachten waarvoor ik hulp heb gezocht."

Schok groot onder collega-huisartsen

Hij heeft gemerkt dat de aanval veel indruk heeft gemaakt op zijn collega-huisartsen. Stronck kreeg steunbetuigingen van artsen uit het hele land en de schok was duidelijk groot. Stronck: "Er is een gevaar dat je als hulpverlener niet meer uitgaat van het goede van de mens, dat je bang wordt en achterdochtig. Dit moet natuurlijk niet gebeuren. Ik denk dat een mens, zeker een patiënt, vrijwel altijd goed is en goede bedoelingen heeft. Zoiets als wat mij is overkomen, is de uitzondering, niet de regel."

Stronck heeft er vertrouwen in dat hij er helemaal bovenop komt. "Maar het gaat nog wel een tijd duren. Ondertussen ben ik begonnen met hardlopen, om iets aan mijn conditie te doen. Ook speel ik veel gitaar, lees ik boeken, fiets ik, wandel ik en moet ik geduld hebben. Dit laatste valt me niet gemakkelijk, maar alles is te leren. Ik geniet van mijn vrouw en zoons en weet me gesteund door veel inwoners van 'mijn' dorp. Ik hoop er op een gegeven moment weer te zijn voor mijn patiënten. Daar streef ik naar."

NH Nieuws sprak in augustus met omwonenden over de aanval op de huisarts: