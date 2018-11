Chinees restaurant in Alkmaar overvallen: man met mes bedreigt personeel

ALKMAAR - Bij een gewapende overval op een Chinees restaurant in Alkmaar heeft een man een medewerkster bedreigd en uiteindelijk geld uit de kassa meegenomen. Beelden van de overval zijn bij Bureau NH te zien.

De overval vond plaats op dinsdag 18 september. Iets voor de klok van vijf uur loopt de man Chinees restaurant Hong Kong aan de Hadewijchstraat binnen en gaat gelijk op de kassa af.

Met een groot (keuken)mes in de hand bedreigt hij de medewerkster en eist geld. Uiteindelijk maakt zij de kassa voor de overvaller open. Hij grist er wat papiergeld uit en zet het vervolgens op een lopen richting de Lorreinenlaan.

De man is ongeveer 1,85 meter lang en droeg tijdens de overval een witte trui met capuchon, een baseballpetje op zijn hoofd en zwarte schoenen onder een blauwe spijkerbroek.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



